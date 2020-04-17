Финансы

Банковские карты с истекшим сроком будут действовать до июля

12:02, 17 апреля 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля.

Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля, — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Как писал NEWS.ru, на прошедшей неделе в стране был отмечен небольшой рост экономической активности. По словам Набиуллиной, с 7 по 13 апреля в РФ потребительские кредиты выросли на 0,2%. Однако данные показатели уступают темпам роста за предыдущие недели. Как отметила Набиуллина, в регуляторе зафиксировали повышение инфляционных ожиданий со стороны граждан государства. Данное явление она назвала временным.

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