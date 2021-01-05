Банкиры назвали условия для проведения кредитной амнистии в России

https://static.news.ru/photo/8d5906a2-5042-11eb-a38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кредитную амнистию в России можно будет провести при условии, что долги россиян перед банками погасят депутаты партии «Коммунисты России», которые подняли этот вопрос. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счёт тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счёт, — рассказал Тосунян журналистам телеканала «360».

По его словам, амнистия будет иметь хоть какой-то смысл, если авторы инициативы будут готовы выделить деньги из собственных средств. Если же этого нельзя будет сделать, тогда речь идёт о «показухе и популизме». Банкир считает, что нельзя обещать народу что-либо хорошее, если за это придётся платить кому-то другому.

В России действует институт финансового омбудсмена. Он оказывает поддержку гражданам. Имеющие трудности россияне обращаются в кредитные учреждения, где в большинстве случаев им идут навстречу, но принуждать банки к амнистии нельзя, считает Тосунян.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин посчитал, что на реализацию кредитной амнистии, когда россиянам могут простить долги до 3 млн рублей, нужно 1,6 трлн рублей. Политик подчеркнул, что кредиты можно погасить за счёт бюджетных средств, ведь бюджет страны насчитывает 17 трлн рублей и необходимая сумма составляет менее 10%.

В Госдуме раскритиковали предложение «Коммунистов России». Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что предложенная идея является дешёвым и примитивным популизмом. По его словам, решать проблемы с долгами перед кредитными организациями нужно с помощью механизмов реструктуризации.

Как писал NEWS.ru, ещё один депутат, Виталий Милонов сравнил предложение коммунистов с национализацией банков, которую совершили большевики в 1918 году. Тогда банковская система перестала существовать, напомнил Милонов.