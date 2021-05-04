Банкир рассказал, как избежать штрафа за досрочное погашение кредита

https://static.news.ru/photo/683b8200-accc-11eb-bb56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов назвал НСН способы избежать штрафа за досрочное погашение кредита.

По словам эксперта, заёмщику всего лишь нужно заблаговременно уведомить финансово-кредитную организацию о намерении погасить долг до ранее установленных сроков.

Скворцов считает «хайпом» циркулирующую в последние несколько лет информацию о штрафах. Он подчеркнул, что в отношениях заёмщиков и банков ничего не менялось кардинально. Эксперт пояснил, что банку выгодно, когда клиент платит в срок, потому что под даты выплат за кредиты выстроены внутренние денежные потоки.

При этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно. Никакие санкции ему уже не грозят, — заключил Скворцов.

Ранее адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что заёмщика могут наказать штрафом за досрочное погашение кредита только те банки, которые не следуют закону. По его словам, правом досрочного погашения без начисления комиссий и дополнительных платежей россияне обладают с 2011 года.

В ситуации, когда банк отказывается принять заявление от клиента или препятствует другими способами, надо просить обосновать действия в письменном виде. Так считает управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По его мнению, полученный документ впоследствии поможет заёмщику защитить свои права.

Гавришев советует в случае, если банк всё-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, оспорить данное решение в суде. После погашения долга у банка следует запросить уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью.