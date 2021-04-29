Банкир назвал табу при выдаче ипотеки

https://static.news.ru/photo/1d72f912-a97d-11eb-b2df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки не должны выдавать ипотеку по плавающей ставке, считает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. В интервью РБК он назвал три табу в этой сфере. Ранее Центробанк сообщил о планах участников рынка активнее предлагать физлицам ипотечные кредиты с переменной ставкой.

Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами, — заявил Хотимский.

По его словам, именно кредиты с плавающими ставками и растущими платежами сыграли колоссальную негативную роль в усилении ипотечного кризиса в США в 2008 году.

Он пояснил, что если ставки будут расти, будут расти и дефолты. А когда растут дефолты, на рынке появляется больше квартир, цены на них падают и от этого ещё больше увеличиваются убытки банков.

При рассмотрении заявки на ипотечное кредитование банк может смутить не только доход потенциального заёмщика, сфера деятельности и финансовое положение компании, в которой он работает, но даже источник средств на первоначальный взнос. Об этом рассказал ранее адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский. По словам эксперта, учитывая последствия пандемии, банки особенно тщательно оценивают платёжеспособность потенциальных заёмщиков, анализируют их финансовое положение не только в настоящий момент, но и в перспективе.

Юрист выделил несколько групп заёмщиков, которым будет непросто получить ипотечный кредит в 2021 году. Это молодые люди в возрасте до 21 года, пенсионеры и работники отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии: частные предприниматели и самозанятые сотрудники компаний в таких сферах как ресторанный и турбизнес, торговля, индустрия красоты.