Банкир назвал секреты успешного инвестирования

https://static.news.ru/photo/ecab2a7c-c81f-11eb-949b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Модные» акции и сверхдоходность — это не совсем то, что нужно начинающему инвестору, уверен глава Росбанка Илья Поляков. В интервью РИА Новости он отметил, что новичкам лучше вкладываться в рисковые активы не более чем на четверть.

Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями, — сказал он.

Большую часть денег он посоветовал положить на депозит, а по оставшимся средствам взвешивать каждый свой шаг и хладнокровно принимать решения. Но ни в коем случае не вкладывать всё, что есть, в одну акцию. Даже если есть предпосылки, что она сильно поднимется в цене.

Если россиянин выбирает доверенное управление — то есть через брокера, — то его нужно сначала тщательно проверить. У него должна быть хорошая репутация и надёжный рейтинг.

Банкир сообщил, что более 50% экономически активного населения европейских стран являются игроками фондового рынка. Российский рынок тоже будет двигаться к этому показателю, считает он.

В июне Банк России увеличит ключевую ставку на 0,25%, до 5,25% годовых, а на одном из следующих заседаний повысит ещё на 0,25%, до 5,5% годовых, и это станет пределом её роста. Такой прогноз дал ранее Поляков.