Банкир дал прогноз на курс валют в феврале

https://static.news.ru/photo/e7149e28-fc4f-11ea-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро от 88 до 94 рублей.

По нашим прогнозам, волатильность рубля в феврале также будет повышенной в связи с геополитическими рисками — опасениями ужесточением санкционной повестки новой администрацией США, в том числе по мере развития ситуации вокруг политических акций, — с таким прогнозом выступил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В беседе с ТАСС он отметил , что в прошлом месяце курс национальной валюты слабел за счёт возобновившейся санкционной риторики. Новый президент США занял своё кресло 20 января и сразу признался, что не стремится к смягчению отношений с Россией. Наоборот он заявил, что Вашингтон «накажет Россию» за её неправомерные действия.

Тимошенко объяснил, что иностранные валюты начали резко расти к концу января и 28-го числа наблюдался пик этого роста. Причиной этого стали действия частных инвесторов, как американских, так и из других стран, против хедж-фондов.

Как писал NEWS.ru, 5 февраля в ходе торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,75%, в моменте достигая 74,94 рубля. В последний раз курс американской валюты находился ниже 75 рублей 27 января текущего года. Курс евро снижался на 0,6%, до 89,79 рубля.