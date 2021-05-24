Банки усилили защиту вкладов пенсионеров

https://static.news.ru/photo/f22cb0da-bd23-11eb-9449-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки начали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников. Подозрительным, например, будет считаться, когда возрастной клиент досрочно закрывает счёт с потерей процентов по вкладу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших российских финансовых организаций.

В 2021 году банк внедрил специальную антифрод-систему, которая позволяет минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка — пенсионеров. В отличие от стандартных настроек система будет считать подозрительным, например, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности, — сообщили в МКБ.

В ВТБ сейчас разрабатывается специальный льготный тариф мобильной связи для пенсионеров, который будет защищать их от мошенников и случайных нежелательных списаний.

Свою антифрод-систему также внедрил Абсолют Банк. В случае совершения нетипичных операций к клиенту будут обращаться за дополнительной верификацией. В Ак Барс Банке и Росбанке также рассказали, что используют специальные системы по выявлению подозрительных операций с учётом возраста клиента.

Ранее сообщалось о рекордной сумме, которую удалось похитить у клиента одного из банков. Мошенники выманили у 54-летней женщины 400 млн рублей под предлогом «спасения» денег от воров. Они представились жертве сотрудниками службы безопасности банка и рассказали, что сейчас везде действуют воры, поэтому деньги надо положить в другом банке на другой счёт, чтобы обезопасить их. На счету у клиентки было 14 млн рублей. Испугавшись, женщина сама рассказала жуликам, что в другом банке у неё лежит ещё 380 млн рублей. Мошенники не растерялись и подключили «сотрудников ФСБ».