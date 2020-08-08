Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

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Россияне с 1 июля получили возможность узнавать через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) о передаче своих долгов коллекторам.

Но не все банки могут загружать в Федресурс соответствующие данные.

Внесение в Федресурс полных данных о должнике является обязательным этапом передачи задолженности на взыскание согласно положениям 377-ФЗ (вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности), вступившим в силу в июле.

Необходимо внести полное имя должника, его паспортные данные, место жительства и ИНН. Примерно половина кредитных организаций при попытке загрузки данных сообщила об отсутствии у них ИНН заёмщиков, пишет РБК.

Среди них практически все — или банки, или микрофинансовые организации, — сказал руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

О проблемах РБК сообщили в самом Федресурсе, Национальном совете финансового рынка (НСФР) и подтвердили несколько источников.

Как ранее писал NEWS.ru, коллекторы больше не будут беспокоить родных, друзей, коллег и соседей должников. Звонки разрешат только с письменного одобрения должника.