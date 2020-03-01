https://static.news.ru/photo/c77e72d6-5c14-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% в январе 2020 года. Было оформлено всего 540,2 тыс. штук, что на на 21,7% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.

В денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи упали на 22,7%, до 22,8 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в данном сегменте сказываются регуляторные новации Центробанка, который пытается противостоять нездоровому росту потребительского кредитования.

Эксперты указывают, что снижение в основном затронуло карты с большими — от 300 тыс. рублей — кредитными лимитами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство ведущих российских банков, согласно исследованию БКС «Премьер» в последние три года отказались от выдачи займов в магазинах (POS-займы) в пользу кредитных карт. В агентстве «Национальный кредитный рейтинг» пояснили, что многие граждане не понимают схем работы кредиток, что выгодно банкам из-за высоких процентных ставок и различных комиссий.