Банки рассказали, как россияне сократили расходы при самоизоляции

https://static.news.ru/photo/29972ab2-7943-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России на первой неделе самоизоляции с 30 марта по 5 апреля сократили свои траты почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Банки подсчитали, что держатели карт стали реже расплачиваться в общественных местах, отдавая предпочтение платежам в Интернете.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что в первую очередь упали расходы в тех категориях, где отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры и кино, на перелёты. Также заметно сократились траты в категориях «общественный транспорт», «поездки на автомобилях» и «автозаправки».

Сейчас все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах, — рассказали агентству в ВТБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ назвали сумму «денежной подушки» РФ. Государственные запасы ликвидности страны на сегодня составляют порядка 18 трлн рублей. Из них депозиты федеральной власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей. Это накопления, сформировавшиеся за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей.