Банки рассказали, как россияне сократили расходы при самоизоляции

Жители России на первой неделе самоизоляции с 30 марта по 5 апреля сократили свои траты почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Банки подсчитали, что держатели карт стали реже расплачиваться в общественных местах, отдавая предпочтение платежам в Интернете.
Об этом
Сейчас все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах, — рассказали агентству в ВТБ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ назвали сумму «денежной подушки» РФ. Государственные запасы ликвидности страны на сегодня составляют порядка 18 трлн рублей. Из них депозиты федеральной власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей. Это накопления, сформировавшиеся за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей.
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