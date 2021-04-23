Банки предупредили о повышении ставок по кредитам

https://static.news.ru/photo/663e3848-a485-11eb-8568-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки намереваются повысить ставки по кредитам, однако процесс будет плавным и не повлияет на активность заёмщиков. Причина кроется в повышении ключевой ставки, что отразится на рынке розничных финансовых продуктов, передаёт агентство ПРАЙМ.

Банкиры прогнозируют рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме. Но банки пока ещё не приняли окончательного решения по повышению ставок. В некоторых плавный рост ставок будет наблюдаться в течение года. Такой политики придерживается большинство банков.

Некоторые банки не намерены менять ставки в течение ближайших месяцев. Банкиры не ждут снижения активности на рынке потребительского кредитования.

Как сообщалось ранее, Банк России решил поднять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Темпы завершения периода смягчения денежно-кредитной политики оказались быстрее, чем того ожидали большинство аналитиков, готовившихся к повышению на 0,25 п. п.