Банки предупредили о повышении ставок по кредитам

Банки намереваются повысить ставки по кредитам, однако процесс будет плавным и не повлияет на активность заёмщиков. Причина кроется в повышении ключевой ставки, что отразится на рынке розничных финансовых продуктов, передаёт агентство ПРАЙМ.
Банкиры
Некоторые банки не намерены менять ставки в течение ближайших месяцев. Банкиры не ждут снижения активности на рынке потребительского кредитования.
Как сообщалось ранее, Банк России решил поднять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Темпы завершения периода смягчения денежно-кредитной политики оказались быстрее, чем того ожидали большинство аналитиков, готовившихся к повышению на 0,25 п. п.