Банки повысят ставки по кредитам

https://static.news.ru/photo/315f6afc-3b35-11eb-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кредитные организации готовы повысить ставки по кредитам и вкладам. Это станет реакцией на решение Банка России увеличить ключевую ставку из-за повышенного инфляционного давления. Об этом РИА Новости сообщили крупнейшие банки.

ВТБ не исключает изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будет принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка, — отметили в пресс-службе организации.

Там отмечают, что рост ключевой ставки — очень важный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, хоть и не единственный.

Такого мнения придерживаются и в Райффайзенбанке, банке «Санкт-Петербург». В первой финансовой организации считают, что повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках, скорее всего, не будут существенными — никаких скачков.

В крымском РНКБ, «Русском стандарте», Росбанке и Россельхозбанке рассказали агентству, что примут решение в зависимости от состояния рынка.

Регулятор в пятницу на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая) сделал выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки — на 0,5%, до 5,5% годовых​​​.

Ранее аналитики сообщили, что разрыв между доходами самых богатых и бедных россиян в некоторых случаях доходит до 8–10 раз. Это средний показатель. Регионом РФ, в котором наблюдался в 2020 году самый большой разрыв между доходами, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте Ненецкий автономный округ.