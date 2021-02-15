Банки обяжут предупреждать о вреде многократных онлайн-заявок на кредиты

https://static.news.ru/photo/888398de-4275-11eb-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложение закрепить в нормативных актах обязательство банков уведомлять потенциальных заёмщиков об отрицательных последствиях для кредитной истории многократных заявок, заполняемых на сайтах кредитных организаций, направил Банку России Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Как объяснили в ОНФ «Известиям», люди в течение дня заполняют на различных сайтах заявки на кредит в качестве развлечения, однако в дальнейшем это может привести к отказу в получении займа — даже если человек не допускал просрочек по предыдущим платежам.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, гражданин в первой заявке может указать излишне крупную сумму, не соответствующую его доходу. Получив отказ, он начнёт направлять заявки в другие банки и тем самым испортит свою кредитную историю. Большое количество заявок может быть расценено в качестве желания получить одновременно несколько кредитов в нескольких финансовых учреждениях в обход ограничения по предельной долговой нагрузке.

В ОНФ предлагают уведомлять потенциальных заёмщиков об отправке запроса в бюро кредитных историй и последствиях многократной подачи заявок через Интернет.

В пресс-службе Банка России предложение сочли заслуживающим обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал. что во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы национальной валюты заинтересованы отечественные сотовые операторы.