Банки обяжут докладывать о запросах из недружественных стран

https://static.news.ru/photo/848b395a-c833-11eb-b57c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ планируют обязать банки передавать в Центробанк и Росфинмониторинг данные о запросах госорганов из недружественных стран по раскрытию конфиденциальных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект Минфина, который уже был одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

Работа нацелена на противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств, — говорится в экспертном заключении аппарата правительства.

Поправки планируется внести в закон о контрсанкциях, принятый в 2018 году. В случае одобрения, в нём появится новая статья, обязывающая банки не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и Банк России о запросах, поступивших «от компетентных органов недружественных государств».

Речь идёт о предоставлении сведений о гражданах РФ или российских компаниях, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Минфин и Минюст США сейчас вправе требовать такие данные у любых зарубежных банков, если они имеют корреспондентский счёт в США.

В настоящее время в списке недружественных России стран числятся США и Чехия. Некоторое время назад замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить туда Польшу. Поводом для этого послужило высказывание польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».

Как пояснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российская сторона не рассматривает список недружественных стран в качестве инструмента для «разогрева ситуации». По его словам, существование такого перечня — вопрос юридический.