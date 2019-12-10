В правительственную комиссию по законопроектной деятельности после рассмотрения на заседании российской трёхсторонней комиссии поступят сразу два законопроекта Министерства экономического развития. Первый запрещает взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Второй предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Эксперты объясняют плюсы для должников и для кредитных организаций.

Авторы законопроектов предлагают запретить взимать долги со страховых пенсий по старости и инвалидности, с накопительной пенсии, а также с пенсионного обеспечения военных, сотрудников правоохранительных органов и ряда других статей государственного пенсионного обеспечения. К числу видов дохода, с которого не могут быть удержаны долги, также предлагается причислить выплаты по временной нетрудоспособности. Не затрагивает данное изменение алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, административные и судебные штрафы, обязательства по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды, а также коммунальные платежи.

Второй проект закона оговаривает защиту малообеспеченных граждан. В соответствии с ним будет запрещено взыскивать долги с зарплат так, чтобы у гражданина ежемесячно оставалось денег меньше прожиточного минимума.

NEWS.ru

В пояснительной записке к обоим законопроектам говорится о том, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено конституцией страны. При этом, подчёркивают законотворцы, законное право взыскивать долги с пенсий, по большому счёту, просто аннулирует данные конституционные гарантии.

Как отмечается в пояснительной записке, которая поступила в распоряжение «Российской газеты», если не изменить действующее законодательство, кредиторы будут излишне жёстко собирать долги из легальных источников, а это значит, что люди начнут скрывать свои доходы, что может привести к росту теневого сектора рынка и негативно скажется на государственной экономике. Кроме того, «существующие юридические возможности могут стимулировать к нерациональному поведению кредиторов, предоставляющих гражданам денежные средства под высокий процент, что приводит к деформации целей и принципов функционирования системы пенсионного страхования».

К прожиточному минимуму в РФ приравнена стоимость условной годовой потребительской корзины, в которую входят 100 кг картофеля, 127 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т. д. Кроме еды, корзина состоит из непродовольственныех товаров, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты. Коммунальные платежи и прочие услуги также берутся как 50% стоимости продуктовой корзины. Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону, а также для трёх групп населения — детей, пенсионеров и трудоспособных.

В среднем прожиточный минимум в России за I квартал 2019 года составил около 12 тысяч рублей для трудоспособного населения. Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Чукотском автономном округе — в среднем там он составляет 22 тысячи рублей, наиболее низкий — в Мордовии (примерно 9 тысяч рублей).

Напомним, что в настоящее время в Российской Федерации пенсия является доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, а также штрафы. Единственное, нельзя удерживать долги с различных соцвыплат, скажем, за приёмных детей.

Мотивационный маятник

Данные законотворческие новшества глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов назвал «вещью своевременной и необходимой». С ним согласна заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. На сегодняшний день тема взыскания всевозможных долгов остаётся остро актуальной, поэтому, говорит она, если такие нормы примут, это будет хорошей защитой для тех, кто попадает в сложную жизненную ситуацию.

Сегодня ещё пока существует норма, в соответствии с которой по исполнительным документам по решению судов взыскивается до 25% от размера назначенной пенсии. Размер пенсий у нас такой, что ни один пенсионер не рассчитывает на то, что у него вдруг станут удерживать какую-то часть выплат. Каждый российский пенсионер ждёт, что получит пенсию в полном объёме. И когда идёт взыскание — это всегда вызывает массу вопросов и недовольства. Елена Бибикова заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

Что касается момента, что по ЖКХ всё же можно будет взыскивать долги, то здесь, считает сенатор, всё должно быть разумно оговорено. Увы, но если ввести в правоприменительную практику запрет забирать из соцпособой долги по ЖКХ, многие вообще прекратят платить за бытовые услуги, полагает Бибикова. А это может стать антистимулированием для россиян. Хотя надо смотреть, прежде всего, на причину неуплаты, подчеркнула парламентарий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У человека, конечно, должен оставаться прожиточный минимум, констатирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, но при этом очевидно, что основная масса пенсионеров не должна получать пенсию на минимальном уровне дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в нашей стране. Поскольку прожиточный минимум — лишь уровень выживания, а не цивилизованной жизни. Вот почему, убеждён депутат Госдумы, пенсии должны полноценно расти.

Если вы своевременно оплачиваете услуги, то ЖКХ уходит в минимальный размер оплаты труда. Но бывает, что человек склонен не выполнять свою конституционную обязанность. И, конечно, нужно за это платить, а не прятаться за законодательными стенами. Михаил Тарасенко первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Сама идея законопроектов очень позитивная, поскольку сейчас закредитованность населения и проистекающие отсюда просрочки имеют распространённый характер, сказал эксперт по долгам и банкротствам, адвокат фирмы «Зиневич и партнёры» Игорь Зиневич. Поэтому освободить хотя бы определённую категорию должников от непосильных выплат, в том числе ограничив возможности кредиторам обратить взыскание на денежные средства, которые являются пенсиями в рамках прожиточного минимума, — инициатива нужная, говорит адвокат.

В то же время «жёсткое взыскание», о котором заговорили законотворцы, обычно не распространяется на официальные источники доходов людей. Его априори не может быть. Жёсткие взыскания — это коллекторы с дубинами и с краской. А их этими новеллами не получится загнать в правовое поле. Игорь Зиневич адвокат, эксперт по долгам и банкротствам адвокат, эксперт по долгам и банкротствам

По его словам, в настоящий момент закон позволяет взыскивать 50% от заработной платы. При этом он разрешает делать это не только с зарплат и пенсий, но и с любых счетов, в том числе даже с ипотечных. Речь идёт о деньгах, которыми гасятся кредитные долги, поскольку банки обязаны выполнять требования приставов по таким поводам.