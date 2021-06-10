Банки с 1 июля будут зачислять пенсии только на карты «Мир»

https://static.news.ru/photo/c043082a-c9ea-11eb-9ab3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, получающие пенсии и иные социальные выплаты через банковские организации, должны успеть до 1 июля оформить карту «Мир». С этого времени все банки обязаны работать с соответствующими начислениями только через карты национальной платёжной системы, перевести их на карты Visa и MasterCard уже не получится. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Гражданам, у которых ещё нет карты «Мир», стоит уже сейчас позаботиться о её получении. Именные карты (там, где проставлены имя и фамилия) оформляются минимум семь рабочих дней. А в некоторых банках и больше, — предупредили в ПФР.

В ведомстве уточнили, что получатель может оформить требуемую карту и в июле, и в августе, однако до этого времени выплат он не увидит — деньги придут только после получения карты «Мир».

При этом сами банки никаких сведений в ПФР не передают, поэтому пенсионер, получив карту «Мир», обязательно должен сам передать её новые реквизиты в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично, подав заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ, а также через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что в ближайшее время появится возможность производить расчёты по картам «Мир» не только в рублях, но и в иностранной валюте, по этому поводу уже идут переговоры с несколькими странами. Она уточнила, что расчёты будут осуществляться через «Мир» и иностранную платёжную систему, не международную, но в российском расчётном банке. Этот банк будет определён после подписания соглашений.