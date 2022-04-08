Банкам разрешили продавать россиянам валюту с 18 апреля

Центробанк вернул возможность для банков продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля. Кредитные учреждения смогут торговать лишь той валютой, которая поступит в кассы с 9 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, россиянам разрешили снимать наличные евро. Делать это они могут 11 апреля и только с вкладов, которые были открыты до 9 марта.

Общий лимит снятия сохраняется — десять тысяч долларов или их эквивалент в евро — и действует до 9 сентября, — пояснили в ЦБ.

Ранее стало известно, что Центробанк с 11 апреля отменяет комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.