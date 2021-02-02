Банк России призвал сворачивать льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/c037a510-65b9-11eb-9db0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки, считает Центробанк. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Льготная программа должна постепенно сворачиваться. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья, — сказала она в интервью РИА Новости.

Социальный характер ипотечной программы постепенно сходит на нет, отметила Данилова. В городах-миллионниках её всё чаще рассматривают, как выгодный способ инвестиции. Это особенно актуально из-за низких ставок и растущих цен на недвижимость.

В итоге начальная цель программы теряется — сделать жильё доступным широким слоям населения. Так чаще всего спрос на льготную ипотеку за время её действия фиксировался в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Краснодарском крае.

В связи с этим Данилова высказала мнение, что программу можно продлить «таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья».

России грозит кризис неплатежей по ипотеке. Экспертов рынка недвижимости беспокоит возможность возникновения пузыря на рынке из-за действия льготной программы. За 11 месяцев 2020 года объём выданных ипотечных кредитов в стране превысил 3,7 трлн рублей — это на 23% больше рекордного показателя 2018 года, писал ранее NEWS.ru.