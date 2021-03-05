Банк России назвал регионы с самой недоступной ипотекой

https://static.news.ru/photo/e8a85e2c-7da6-11eb-88b5-96000091f725_660.jpg Фото: Yelena Afonina/imago stock&people/Global Look Press

Самая высокая средняя стоимость обслуживания ипотеки по итогам января была зафиксирована в Чечне, Ингушетии и Туве. Самыми доступными благодаря льготным программам оказались кредиты в регионах Дальнего Востока, следует из статистики Центробанка.

В январе 2021 года банки предоставили 95,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 259,5 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 1,2 и 1,4 раза соответственно. Наибольший объём выдач был в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, — говорится в материалах ЦБ.

В январе клиенты российских банков оформляли ипотеку в среднем по 7,23% годовых. При этом жители Чечни оформляли кредит под 8,06%, Ингушетии — под 8,03%, Тувы — под 7,99% годовых. В регионах Дальневосточного федерального округа ипотека оказалась самой выгодной: в Чукотском АО её выдавали в среднем под 4,98% годовых, в Приморском крае — под 5,89%, в Якутии — под 5,94%.

В прошлом году российские банки нарастили ипотечное кредитование на 21,2%. В текущем году Центробанк ожидает замедления роста ипотечного кредитования до 16–20%.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году долги россиян по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей являются просроченными платежами. Объём просроченной задолженности от общего объёма долга является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее если сравнивать показатели 12-годичной давности, то с тех пор «просрочка» увеличилась больше чем в три раза — с 18,5 миллиарда рублей. Что касается общей задолженности, то она выросла аж в 11 раз.

В 2020-м россиянам было выдано 1,7 миллиона ипотеки на сумму в 4295,8 миллиарда рублей. Примерно треть кредитов брали для покупки квартир в новых домах, остальная же часть отошла в сторону вторичного жилья — многие предпочитают не обустраивать квартиру с нуля, а приобрести сразу готовую, чтобы иметь возможность начинать жить в ней в день покупки.

Средний размер ипотечного займа в 2020 году составил 2,51 миллиона рублей. Средний срок кредита с 2009 года увеличился примерно на два с половиной года.