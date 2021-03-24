Банк России может получить право ограничивать выдачу кредитов

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Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет, находящихся на руках у россиян, с помощью специальных автоматов.

Комиссии за приём монет не будет совсем или она будет символической, сообщает «Российская газета». Запуск эксперимента намечен на 2022 год, планируется, что это произойдёт в одном из регионов с низкой...