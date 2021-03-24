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Финансы

Банк России может получить право ограничивать выдачу кредитов

22:53, 24 марта 2021
Фото: NEWS.ru

Законопроект о наделении Банка России правом вводить ограничения на выдачу кредитными организациями отдельных видов суд внесли в Госдуму.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя этого комитета Игорь Дивинский.

В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, — сказано в пояснительных материалах.

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