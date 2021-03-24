Банк России может получить право ограничивать выдачу кредитов

Законопроект о наделении Банка России правом вводить ограничения на выдачу кредитными организациями отдельных видов суд внесли в Госдуму.
Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя этого комитета Игорь Дивинский.
В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, — сказано в пояснительных материалах.