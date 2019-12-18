Центральный банк РФ установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 62,5831 рубля, что на 5,05 копейки превышает предыдущий показатель.
Евро подорожал на 1,24 копейки — до 69,6925 рубля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что индекс МосБиржи упал на 0,07% — до 3011,07 пункта. Индекс РТС похудел на 0,14% — до 1518,46 пункта.
Курс американской валюты после открытия торгов на Московской Бирже увеличился по сравнению с прошлой сессией на 11,5 копейки и составил 62,53 рубля. Евро прибавил 4,8 копейки. Его стоимость достигла отметки 69,64 рубля.
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