https://static.news.ru/photo/4b3bd92c-2184-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк РФ установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 62,5831 рубля, что на 5,05 копейки превышает предыдущий показатель.

Евро подорожал на 1,24 копейки — до 69,6925 рубля, говорится на официальном сайте регулятора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индекс МосБиржи упал на 0,07% — до 3011,07 пункта. Индекс РТС похудел на 0,14% — до 1518,46 пункта.

Курс американской валюты после открытия торгов на Московской Бирже увеличился по сравнению с прошлой сессией на 11,5 копейки и составил 62,53 рубля. Евро прибавил 4,8 копейки. Его стоимость достигла отметки 69,64 рубля.