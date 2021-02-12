«Баланс уйдёт в минус»: финансист рассказал о неожиданных списаниях с карты

https://static.news.ru/photo/4dbd1d78-6f53-11eb-9912-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что бывают случаи, когда клиенты российских банков сталкиваются с неожиданными списаниями с карты. По его словам, неожиданными они являются для тех клиентов, которые невнимательно читают договор.

Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счётом не пользуется. Иногда из-за списания баланс может уйти в минус: в случае если клиент согласился, что банк будет предоставлять ему овердрафт, — пояснил финансист в беседе с РИА Новости.

Достов добавил, что на долг будут начисляться проценты и клиенту важно закрыть счёт или карту, если он не планирует ими пользоваться дальше.

В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий. Клиент может забыть про условие, а после его нарушения удивиться списанной комиссии.

Неожиданной может стать комиссия по зарплатной карте. Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет — банк может начать взимать комиссию, — предупредил Достов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения по некоторым операциям с банковскими картами предлагают установить для пенсионеров. В частности, предлагается отключить онлайн-платежи и переводы. Предполагается, что такие ограничения позволят уберечь пожилых людей от мошенников. При этом отключение указанных функций будет производиться только по добровольному письменному согласию владельца карты.