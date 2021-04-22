Байден планирует вдвое повысить налог для богатых

https://static.news.ru/photo/d5f570ee-a407-11eb-be1a-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки для тех, кто зарабатывает более $1 млн, почти в два раза, до 39,6%, чтобы покрыть большую часть социальных расходов, направленных на устранение неравенства. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в $1 млн и более составляет 20%. Помимо новой максимальной ставки, для богатых инвесторов сохранится налог в размере 3,8% на инвестиционный доход, что приведёт к повышению ставки налога до 43,4%.

Это предложение Байдена может отменить давнее положение Налогового кодекса США, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы. Ранее Байден уже указывал на то, что многие богатые американцы платят более низкие ставки, чем работники среднего класса.

Ожидается, что Байден опубликует предложение на следующей неделе в рамках повышения налогов для финансирования социальных расходов в рамках предстоящего «Американского семейного плана».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что план по поддержке экономики, разработанный командой президента США Джо Байдена, расколет американское общество.

Эксперт отметил, что план Байдена имеет две особенности. Первая — увеличение налогов для богатых. Вторая — перераспределение средств в пользу малоимущих слоёв населения. По словам Васильева, в США имеется скрытая безработица, реальный показатель составляет около 10% (по официальным данным — 6,3%). Основным способом борьбы с безработицей в Вашингтоне выбрали раздачу «вертолётных денег», считает американист.