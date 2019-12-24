https://static.news.ru/photo/d082f640-26c2-11ea-b3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people

Розничные цены на все модели автомобилей производителя вырастут, в среднем, на 2,3%.

По данным инсайдеров, сильнее всего, на 3,8%, подорожает Vesta — почти до 630 тысяч рублей. На самую дорогую модель производителя, Lada Vesta Sport, наценку сделают минимальную — 1,5% до 1 млн 42,9 тыс. руб. А самое продаваемое семейство седанов — Granta вырастет в цене на 2,5% до 455,9 тыс. руб, пишут «Ведомости».

По мнению источников издания, повышение цен не скажется на доле «Автоваза» на российском автомобильном рынке, так как другие автоконцерны также заявили о повышении цен в 2020 году.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится. По их расчётам, за машины среднего ценового сегмента придётся отдавать на 35–100 тыс. рублей больше, чем сейчас.