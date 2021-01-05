Автор идеи об амнистии кредитов оценил затраты на её реализацию

https://static.news.ru/photo/5531ed84-4f5c-11eb-8164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В партии «Коммунисты России» выступили с инициативой простить россиянам долги по кредитам до 3 млн рублей. Автор идеи и лидер партии Максим Сурайкин пояснил, что это поможет поддержать население во время кризиса. По его словам, на реализацию этой идеи необходимо 1,6 трлн рублей — именно столько долгов накопили россияне.

У нас значительная доля россиян окутана кредитами, которые их душат. Мы предлагаем рассмотреть возможность кредитной амнистии до трёх миллионов рублей, чтобы те россияне, которые оказались в сложной экономической ситуации, имели возможность обратиться в государственные органы и получить возможность кредитной амнистии, — заявил телеканалу «360» Сурайкин.

По его словам, погасить кредиты можно за счёт бюджетных средств. Бюджет страны насчитывает 17 трлн рублей, поэтому 1,6 трлн рублей составляет менее 10%.

Это вполне экономически возможно. Я думаю, что при правильном подходе это вполне реализуемо с тем, чтобы добиться минимальных злоупотреблений, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, в связи с эпидемией 2020–2021 годов «Коммунисты России» предложили аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах 3 миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране. Соответствующее предложение партия направила на рассмотрение в Госдуму.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже раскритиковал эту инициативу. Проект он сравнил с национализацией банков, «которую сделали большевики в 1918 году». По его мнению, банковская система после этого перестанет существовать.