https://static.news.ru/photo/98571e3e-dab1-11e9-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская авиакомпания Utair в первой половине сентября отправила 11 банкам-кредиторам предложение выкупить собственный долг на 39,1 миллиарда рублей с существенным дисконтом.

Как сообщили сотрудники трёх финансовых организаций, ответ ожидается до 30 сентября.

Авиакомпания предлагает банкам выкупить у них семилетний кредит на 15,4 миллиарда рублей за 20 процентов от номинала.

Другой кредит, на 12 лет и объёмом 23,7 миллиарда рублей, Utair предлагает выкупить за шесть процентов от номинала.

Таким образом, оба кредита Utair готова выкупить за 4,5 миллиарда рублей, или 11,5 процента от суммарного номинала, — передают « Ведомости » сообщение представителей финансовых структур.

Как пояснили журналистам сотрудники трёх банков, при достижении соглашения с юридической точки зрения это будет не выкупом, а заменой долга.

Отмечается, что в настоящее время у компании-перевозчика уже есть задолженность перед финансовой структурой. Utair должен Сбербанку 17,4 миллиарда рублей по семилетнему кредиту.

Ранее News.ru писал, что Центробанк принял решение поддержать позицию Министерства финансов, а также Федеральной налоговой службы по взысканию задолженности по налогам индивидуальных предпринимателей. Банки получат возможность взыскания средств со всех счетов, даже с не зарегистрированных как ИП.