Авиабилеты из Сочи и Крыма резко подорожали

https://static.news.ru/photo/bd9898f8-50e4-11eb-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: aeroport-adler.ru

Российские туристы столкнулись с резким подорожанием авиабилетов из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул. У некоторых авиакомпаний остались билеты только в бизнес-классе, у других — тарифы стартуют от 10 тысяч рублей.

Как сообщает портал TourDom, у российского национального перевозчика с 7 по 12 января распроданы уже все билеты в экономклассе на рейсах из Крыма в Москву, в наличии остался только бизнес-класс за 172 572 рубля. У других авиакомпаний билеты на 8 января начинаются от 8690 рублей, а на 9–10 января поднимаются до 11–12 тысяч. Билет из Сочи в Санкт-Петербург прямым рейсом 10 января обойдётся ещё дороже — в 17 тысяч рублей.

Некоторые пассажиры, обсуждая эту ситуацию в соцсетях, считают, что государство должно вмешаться и урегулировать тарифы на перевозку. Однако специалисты не уверены, что в этом есть необходимость — о покупке билетов нужно было беспокоиться заранее, к тому же после 13 января перелёт из Сочи в Москву обойдётся в привычную сумму — от 4300 рублей, а из Симферополя — в 5860 рублей.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян в 2020 году не имели возможности выехать за рубеж и путешествовали внутри страны. У авиапассажиров наиболее популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи. Те, кто выбирал путешествие поездом, чаще всего направлялись либо в одну из двух столиц, либо в Нижний Новгород. Отмечается, что в среднем в 2020 году туристы проводили в самолёте 2,6 часа, что оказалось на 20% меньше времени, чем в 2019 году. Среднее время в поезде составило 11,5 часа — соответственно, на 10% меньше прошлогоднего показателя.