Аудиторы выявили нарушения на 125 млрд рублей в сфере нацбезопасности

Финансовый объём нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в России в прошедшем году составил 124,9 млрд рублей. По материалам, направленным в Генпрокуратуру, аудиторы Счётной палаты обеспечили возврат средств в бюджет на сумму в 5,585 млрд рублей.
В 2020 году по аудиту обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности завершено 31 контрольное мероприятие. Кроме того, в рамках «бюджетных» проверок завершено шесть экспертно-аналитических мероприятий. В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 млрд рублей, но прежде всего на причинах их возникновения, — цитирует ТАСС доклад Счётной палаты РФ.
Нарушения связаны в основном с закупочной деятельностью (102,7 млрд рублей), ведением бухгалтерского учёта, составлением и представлением бухгалтерской отчётности (8,2 млрд рублей), необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 млрд рублей) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 млрд рублей).
Как писал NEWS.ru, в правительстве России не готовы производить масштабные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для стимулирования экономического роста страны. Это следует из отчёта аудиторов Счётной палаты РФ. Согласно документу, в 2020 году из ФНБ был потрачен 241 млрд рублей. Большая часть этой суммы пошла на сокращение дефицита федерального бюджета и только 3,7 млрд рублей — на софинансирование пенсионных накоплений. Также отмечается, что в 2021 году пополнять фонд вовсе не планируется из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов. Снова начать пополнять ФНБ Минфин рассчитывает с 2022 года на сумму 600–700 млрд рублей ежегодно.