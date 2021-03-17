Аудиторы выявили нарушения на 125 млрд рублей в сфере нацбезопасности

Банки с 17 марта 2021 года по закону обязаны будут выдавать налоговикам сведения, отнесённые к банковской тайне. В силу вступили поправки в Налоговый кодекс.

Закон пописал 17 февраля российский президент Владимир Путин. Теперь в течение трёх суток кредитные организации обязуются отправить по запросу в налоговую копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на...