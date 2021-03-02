Аналитики рассказали, что больно ударит по рублю

https://static.news.ru/photo/0c2f7f70-427d-11eb-af49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть, нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее, она по-прежнему недооценена на 5–7%.

Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» аналитики. Они не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций.

Как отметила аналитик QBF Ксения Лапшина, рынок сдержанно отреагировал на новости о новых ограничениях, масштабных распродаж рубля не наблюдалось.

Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, отметил в свою очередь президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

При этом он рассказал, что действительно могут больно ударить по рублю санкции США, которые могут включить в себя запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга. Вот тогда российскую валюту ждут потрясения в рамках 3–8% от стоимости.

Но Bloomberg считает, что экономические санкции России не грозят. Ранее агентство сообщало, что американский Минфин может в долгосрочной перспективе обрушить доллар. Дело в том, что глава ведомства Джанет Йеллен ещё до своего назначения сделала громкое заявление, которое опасно для доллара, считают эксперты. В частности, она призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику, писал NEWS.ru.