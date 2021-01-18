Аналитики предрекли россиянам массовое банкротство в 2021 году

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Аналитики одной из отечественных консалтинговых компаний заявили, что в течение 2021 года до 260 тысяч жителей России могут попросить признать себя банкротами. Данные показатели на 65% опережают прошлогодние зафиксированные цифры.

В течение 2020-го документы о банкротстве оформили более 157 тысяч россиян. С июля жители страны ежемесячно стали подавать не менее 15 тысяч заявлений. Показатели достигли пика в декабре, когда было подано свыше 19 тысяч документов.

Финансовый консультант компании Сергей Новиков заявил, что рост числа банкротов связан не только с пандемией. В частности, причиной является тот факт, что к указанному процессу многие начали относиться как к цивилизованному инструменту урегулирования неплатежеспособности.

Прирост общего количества заявлений в пределах 65% к уровню 2020 года; сохранение уровня конверсии поданных заявлений в проводимые процедуры в размере 94%; рост процедур реструктуризации долгов до 10% от общего количества поданных заявлений, — цитирует сообщение аналитиков ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне подали больше 6,4 тыс. заявлений на внесудебное банкротство через МФЦ с сентября по декабрь прошлого года. Данные опубликованы в статистике Единого федерального ресурса сведений о банкротстве.

Самый большой интерес к процедуре проявили жители Санкт-Петербурга. Там за четыре месяца в МФЦ обратились 500 человек, это на треть больше, чем в Москве.