Аналитик спрогнозировала курс рубля к концу 2021 года

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что рубль до конца 2021 года может как укрепиться до 71,5 за доллар, так и подешеветь до 74 за доллар. При этом в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнула , что отечественная валюта может получить поддержку от Банка России. Это произойдёт в том случае, если регулятор на ближайшем заседании пойдёт на повышение ставки до 7%. Ещё одним фактором поддержки Зайцева считает цены на нефть. До конца года цена на Brent ожидается в диапазоне $78–82 за баррель, указала эксперт.

В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортёров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне, — уверена аналитик.

Ранее стало известно, что причиной недооценённости российской валюты является целый ряд макроэкономических причин. В их числе большой объём международных резервов и положительное сальдо платёжного баланса. Также на положение дел оказывают влияние рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.