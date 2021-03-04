Аналитик рассказал, когда начнётся рост ставок по вкладам

https://static.news.ru/photo/7cd6ee14-2d26-11eb-b919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Ключевая ставка Банка России влияет на размер ставки по банковским вкладам. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

В интервью агентству ПРАЙМ Тузов напомнил , что ключевая ставка в течение довольно долгого времени снижалась и в настоящее время находится на рекордно низком значении 4,25%. Однако экономика начала восстановление, и регулятор подаёт сигналы, что в перспективе можно ждать повышения ключевой ставки.

До конца года она может вырасти до 5–5,5 процента, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7–4,2 процента, — рассказал финансист.

После этого российские банки также начнут увеличивать ставки по вкладам, это привлечёт клиентов к наращиванию объёмов ликвидности. По мнению Тузова, оптимальным показателем является, когда ставки по депозитам дают возможность получить прибыль.

Эксперт считает, что при ключевой ставке выше 5–6% ставки по депозитам будут находиться на том же уровне.

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