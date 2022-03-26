Аналитик предупредил о потенциальном ударе по рублю
Аналитик Маслов: на курсе рубля могут негативно отразиться решения ФРС США
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:33, 28 марта 2022
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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на курс рубля, кроме санкций и контрсанкций, также давят и другие факторы. Очередной болезненный удар по российской валюте могут нанести действия Федрезерва США, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Сейчас ведётся полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьёзные меры по экономическому давлению, — пояснил эксперт.
Маслов считает, что при повышении ставки ФРС США доллар укрепится, а рублю добавится негатива. Сейчас максимумы курса рубля держатся у отметок выше 125 рублей за доллар.
Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, — добавил аналитик.
Ранее стало известно, что Андрей Маслов заявил: «гегемония доллара» будет продолжаться ещё долго, его крах пока не предвидится. Этому способствует то, что абсолютное большинство транзакций происходит в американской валюте, в ней же находится подавляющее число банковских резервов, отметил он.