Аналитик предупредил о потенциальном ударе по рублю

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на курс рубля, кроме санкций и контрсанкций, также давят и другие факторы. Очередной болезненный удар по российской валюте могут нанести действия Федрезерва США, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сейчас ведётся полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьёзные меры по экономическому давлению, — пояснил эксперт.

Маслов считает, что при повышении ставки ФРС США доллар укрепится, а рублю добавится негатива. Сейчас максимумы курса рубля держатся у отметок выше 125 рублей за доллар.

Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, — добавил аналитик.

Ранее стало известно, что Андрей Маслов заявил: «гегемония доллара» будет продолжаться ещё долго, его крах пока не предвидится. Этому способствует то, что абсолютное большинство транзакций происходит в американской валюте, в ней же находится подавляющее число банковских резервов, отметил он.