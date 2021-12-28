Аналитик оценил вложения РФ в госдолг США

Полный отказ России от вложений в госдолг США, не приведёт ни к чему страшному для экономики, заявил аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, по сути это будет обычная ребалансировка портфеля в пользу более доходных активов, сообщает агентство ПРАЙМ.

Геополитически продажа долгов США на 37 миллиардов долларов не окажет совершенно никакого влияния на конъюнктуру рынка, и если кто-то считает, что продажей облигаций «делает больно» американскому руководству, то это очень большое заблуждение, — пояснил аналитик .

По его мнению, в данном случае не имеют значения санкции США. Нет такого, что Минфину США запретили продавать госдолг в Россию, и маловероятно, что это случится, подчеркнул Кричевский.

Ранее стало известно, что сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке. Он пояснил, что подобная ситуация несёт опасность в первую очередь для зарубежных стран, а не для США.