https://static.news.ru/photo/c5c661d6-57b1-11ea-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Ситуация в экономике будет нестабильной и, скорее всего, в ближайшее время рынки снова покажут снижение. Об этом заявил начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. По его словам, в этих условиях банки будут как можно дольше «оттягивать наступление кризиса».

То, что центробанки готовы действовать, что они уже сейчас сливают ликвидность и, скорее всего, при возникновении таких распродаж будут действовать более решительно, может подправить ситуацию лишь частично. Чем закончатся эти колебания на фондовых рынках, сейчас сказать невозможно, — заявил он в интервью радио Sputnik.

По его словам, весь 2020 год будет отличаться очень существенными колебаниями. Он выразил мнение, что «неизбежность нельзя отвратить», но можно оттягивать начало глобального кризиса.

Фондовые индексы США обвалились 24 февраля более чем на 3,3% из-за опасений сильного влияния на мировую экономику вспышки коронавируса нового типа в Китае. Как писал NEWS.ru, для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% — третье по величине за всю историю его расчётов. В результате потери в 2020 году составляют теперь 2%. Standard & Poor’s 500 потерял за день 111,86 пункта (3,35%) и достиг отметки в 3225,89 пункта.