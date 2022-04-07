Аналитик объяснил укрепление рубля вопреки санкциям

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов заявил, что укреплению рубля на фоне санкций способствует несколько факторов. В первую очередь, можно отметить тактику Банка России и действия валютных экспортёров, сказал он в беседе с агентством ПРАЙМ.

У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определённые задачи, и есть понимание, для чего это происходит, — считает аналитик.

Он добавил, что инфляция в мире ускоряется, и на этом фоне никому не нужен очень резкий рост цен в России, где население связывает благосостояние с долларом и евро.

По мнению Блинова, инвесторы, продавшие доллар по 120–150 рублей, могли собрать много рублей, которые сейчас для борьбы с инфляцией следует изъять. Кроме того, укрепление рубля нужно, чтобы обосновать Западу необходимость согласиться на уступки, и разморозить резервы, а также возможность международных расчётов, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что искусственное укрепление рубля может привести к товарному коллапсу в России, предупредил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Он объяснил, что рубль укрепляется из-за действующей экономической модели, при которой экспортёры продают 80% выручки на рынке.