https://static.news.ru/photo/398ca014-5a3f-11ea-afb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин значительно вырос в начале февраля, когда Китай объявил о вспышке коронавируса. Стоимость криптовалюты достигла рекордных $9800. Однако вскоре биткоин начал сдавать позиции и сейчас его цена составляет около $8600. Причины данного явления объясняет руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По его словам, рост криптовалюты был предсказуем. Инвесторы активно скупали и накапливали биткоины, поэтому его подорожание не зависело от коронавируса.

Что касается падения, то здесь связь с эпидемией в Китае есть, поскольку КНР — один из ключевых игроков на рынке, который во многом формирует спрос на криптовалюту.

До коронавируса власти активно инвестировали средства и развивали технологии, связанные с блокчейн и криптошифрованием. Теперь же внимание Пекина сосредоточено здравоохранении и защите собственной экономики.

Китайцам сейчас не до криптовалют — есть проблемы поважнее. Отсюда и снижение стоимости биткоина, — сказал эксперт NEWS.ru.

Аналитик добавил, что необходимо также учитывать фактор влияния толпы, который весьма чётко прослеживается на криптовалютном рынке. Если «киты» массово выводят биткоин с биржи, остальные следуют их примеру, провоцируя снижение стоимости.

Падение стоимости биткоина вызвано как внешнеполитическими и экономическими факторами, которые связаны непосредственно с Китаем и распространением коронавируса, так и с социальными, когда более мелкие держатели создают искусственную панику на рынке, повторяя действия сильных игроков, подытожил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами. Криптовалюты несут в себе значительные риски, считает регулятор.