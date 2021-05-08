Аналитик назвал условия падения курса доллара до 50 рублей

Целый ряд условий должен сойтись, чтобы курс доллара упал до 50 рублей, заявил в беседе с «Российской газетой» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Он
Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5–6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68–70 долларов к рубежам 80–86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50–55 рублям к доллару, — подчеркнул аналитик.
При этом он добавил, что вероятность исполнения такого сценария оценивает в 20–25%.
Ранее стало известно, что доллар к концу года закрепится на планке 73 рубля, в ближайшее время он будет стоить 74–76 рублей. Такой прогноз дали аналитики крупнейших банков, сообщают «Известия». Серьёзным фактором в ослаблении рубля станут риски ужесточения антироссийских санкций, в укреплении российской валюты сыграет роль рост цен на такие товарные активы, как нефть, газ, металлы, приводит издание мнение экспертов.