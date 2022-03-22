Аналитик назвал сроки доступа россиян к цифровому рублю

Россияне могут получить доступ к цифровому рублю ещё до конца 2022 года. Этапы тестирования новой технологии уже прошла пилотная группа банков, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, цифровой рубль станет ещё одной формой денег, как наличные и безналичные.

Цифровой рубль может стать доступным для граждан уже до конца 2022 года, так как первые этапы тестирования банками данного платёжного средства, прошли, в целом, успешно. При этом, цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платёжным средством, его эмиссией занимается Центробанк, — пояснил эксперт.

Переход на цифровой рубль в России, возможно, будет сопровождаться техническими трудностями, считает финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход. По его мнению, не исключён недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Также потребуются инвестиции в криптоинфраструктуру, добавил он.

Ранее стало известно, что внедрение в РФ цифровой валюты в настоящее время находится на этапе намерений, заявил завкафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Быстров, комментируя сообщение о начале тестирования в стране платформы цифрового рубля. Он добавил, что оценивать перспективы без понимания нормативной базы рано.