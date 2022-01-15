Аналитик назвал облигации активом на период нестабильности на биржах

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что переждать волатильные периоды на бирже можно через покупку облигаций. Причём речь не идёт о гособлигациях, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Коган пояснил , что инвестировать надо в долговые обязательства с доходностью выше инфляции. Их выпускают компании из отраслей, которые в настоящее время чувствуют себя лучше других. Аналитик уточнил, что имеет в виду МФО, коллекторские агентства и брокерские дома, а также недвижимость.

Такие инструменты позволят выйти из кризиса с небольшими потерями, это как минимум, или даже с прибылью как максимум, подчеркнул Коган.

Другим вариантом инвестиций он назвал защитные дивидендные активы из сфер, которые занимаются товарами ежедневного спроса. Такими, как продукты, лекарства и бытовая химия.

Ранее стало известно, что старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин назвал самые надёжные и выгодные вложения денег, которые никогда не подведут. Это недвижимость, а также долгосрочный депозит «в хорошем банке с хорошей ставкой». Также специалист порекомендовал обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные.