Аналитик назвал лучшее время для покупки валюты

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин заявил, что покупать валюту с целью сохранить сбережения выгодно всегда. Правильным будет покупать её ежемесячно, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

«Золотое время» для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где «дно или потолок» у курса валюты, поэтому правильнее покупать её каждый месяц на часть сбережений, — пояснил аналитик.

Кучин добавил, что купленные доллары или евро имеет смысл вкладывать в американские ценные бумаги или акции европейских компаний. Те, кто держит валюту в кэше, должны помнить о потерях из-за инфляции, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд. Спрос на доллары увеличился на 58%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Это на 10% и 29% больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов соответственно.