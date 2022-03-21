Аналитик назвал «красную линию» для доллара

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что новой «красной линией» для курса рубля, который в последние недели стабилизировался в районе 105-120 рублей за доллар, можно считать данный диапазон. Однако он установился только на ближайшие дни, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Маслов считает , что курс стабилизировался в основном благодаря отмене торгов на Мосбирже и появлению некоторого оптимизма по переговорам Москвы и Киева. Валютный рынок хотя и приходит в себя, но на биржевой курс будут влиять запреты и ограничения, а также тот факт, что многие операции запрещены.

США «позволили» выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более «короткий рычаг», нежели геополитические решения конкретных людей, — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США, заявил 17 марта главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.