Аналитик назвал благоприятное время для оформления кредита

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что оформлять кредит выгодно, когда банки закрывают отчётный период. По его словам, это обычно бывает в конце месяца, квартала, полугодия или года, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт пояснил , что перед закрытием отчётного периода менеджеры отделений стараются нарастить продажи. В этой ситуации новые клиенты имеют возможность обсудить скидки или бонусы при оформлении займа.

Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах, — считает аналитик.

Он добавил, что перед тем как взять новый кредит, следует учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам. Приемлемой является ситуация, когда она не превышает 50% свободных средств домохозяйства.

Также, по мнению Когана, необходимо позаботиться о финансовой подушке безопасности, учитывающей оплату как минимум процентной части кредита.

Ранее стало известно, что россиянам объяснили, стоит ли брать кредиты в условиях, когда ставка по потребительским кредитам достигла 12,4%, в прошлом году показатель находился на уровне 10,1%. К концу 2021 года максимальные ставки по кредитам для физических лиц могут увеличиться до 22%.