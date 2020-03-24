https://static.news.ru/photo/25da7ff4-6dbe-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

В понедельник, 23 марта, стоимость акций QIWI к концу торгов опустилась на 1,4% — до 801 рубля, что оказалось вдвое лучше динамики рынка, который показал понижение в 3%.

Об этом NEWS.ru сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

24 марта компания представит финансовые результаты за IV квартал и год в целом по МСФО. Как считает эксперт, на фоне развития бизнеса электронных платёжных систем и выхода на положительную рентабельность новых проектов компании отчётность может носить позитивный характер, однако это не окажет существенного влияния на котировки сервиса.

С технической точки зрения акции QIWI выглядят слабо — в отсутствие общего подъёма рынка котировки способны уйти на новые минимумы с начала года, достигнув отметок в диапазоне 760–770 рублей, — сказал Коган.

Он также добавил, что в связи с введением в столице ограничительных мер из-за COVID-19 финансовые показатели за I и II кварталы могут оказаться ниже прошлогодних значений. Также из-за ослабления склонности к риску на финансовых рынках возникает неопределённость в отношении сроков продажи Рокетбанка.

Похожая ситуация происходит и с акциями «М.Видео», которые по итогам торгов в понедельник подешевели на 0,7%, хотя в рамках сессии на минимуме показывали снижение котировок на 7,2%.

Слабые операционные показатели за III–IV кв. не позволяют рассчитывать на позитивные сюрпризы в динамике финансовых показателей. Более того, на фоне произошедшего ослабления рубля и вероятного понижения трафика покупателей акционерам, скорее всего, не стоит рассчитывать на дивиденды по итогам 2019 года с учётом высоких промежуточных дивидендов за девять месяцев, которые не были покрыты свободным денежным потоком, — отметил финансист.

Ранее российский рынок ценных бумаг вырос после начала торгов 24 марта. Индекс Мосбиржи прибавил 6%, достигнув отметки в 2388,07 пункта. РТС увеличился на 7,8% — до 953,21 пункта. Курс доллара потерял по сравнению с предыдущей сессией 1,4%, упав до уровня 78,5 рубля за единицу. Евро упал на 0,53% — до 85 рублей, сообщал NEWS.ru.