Аналитик оценил возможность краха доллара

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что «гегемония доллара» будет продолжаться ещё долго, его крах пока не предвидится. Этому способствует то, что абсолютное большинство транзакций происходит в американской валюте, в ней же находится подавляющее число банковских резервов, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Стоит отметить, что доля доллара в торговле — около половины, а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти процентам. Поэтому говорить о «дедолларизации» и «замещении» юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами, — подчеркнул аналитик.

По его мнению, потребуется мировой кризис или чтобы банки с инвесторами перестали вкладываться в доллар, только тогда американская валюта потеряет свою важнейшую особенность — стабильность. США всегда отдавали долги, а их развитая экономика помогает приумножать деньги инвесторов. Стабильностью отличается и политическая система США, считает Маслов.

Ранее стало известно, что начало настоящей дедолларизации уже положено, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Заморозка в США активов России не пройдёт бесследно для многих стран, в первую очередь Китая, отметил он.