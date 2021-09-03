Американский миллиардер посоветовал россиянам отказаться от доллара

Основатель хедж-фонда Bridgewater, один из богатейших людей мира Рэй Далио посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах, так как риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для экономики страны. Об этом пишет URA.RU.

Это сумасшедшая идея — держать всё в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США, — рассказал финансист.

Далио также отметил, что резервная система США продаёт облигации в огромных количествах лишь для того, чтобы поддержать экономику государства. При этом он добавил, что если в ближайшее время доходность по облигациям не покажет роста, то начнётся их распродажа, что может вызвать новый экономический кризис.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), что вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жильё в настоящее время прорабатывается. По его мнению, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, необходимо обеспечить соответствующие условия на Сахалине, которыми пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.