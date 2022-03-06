Альфа-Банк заявил о продолжении выпуска карт Visa и Mastercard

Альфа-Банк заявил о продолжении выпуска электронных карт Visa и Mastercard. В Telegram-канале банка выразили надежду на возвращение международных платёжных систем в Россию.

Альфа-Банк продолжит выпускать карточки Visa и Mastercard, у нас в запасе несколько миллионов «пластика». Пока карточки будут работать в России, но мы надеемся, что международные платёжные системы вернутся в страну. Тогда карты автоматически заработают по всему миру, — сообщил Альфа-Банк.

Ранее американская финансовая корпорация Mastercard сообщила о приостановке операций на территории России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. В компании заявили, что решение о прекращении оказания услуг в РФ связано с принятыми ранее в отношении страны санкциями. Также на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

В свою очередь о начале работы над прекращением транзакций на территории РФ заявила компания Visa. Выпущенные компанией на территории РФ карты перестанут работать за границей, а выпущенные за границей нельзя будет использовать на территории РФ. Компания намерена завершить работу 10 марта 00:01 мск.