Альфа-Банк сообщил, что Visa и Mastercard работают в условиях санкций

Представители Альфа-Банк сообщили, что карты Visa, Mastercard и Мир продолжают работать в России вопреки новому санкционному пакету Великобритании. По словам сотрудников банка, единственное ограничение, коснувшееся работы карт, связано с приостановкой расётов контрагентов из Британии.

Единственное ограничение: временно приостанавливаем расчёты с контрагентами из Великобритании, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России в связи с событиями на Украине. Под санкции попали ещё 59 физических лиц и организаций РФ, включая Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД и главу Тинькофф Банка Олега Тинькова.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее сообщила, что в настоящее время под санкциями находится уже более тысячи граждан РФ и российских предприятий. По её словам, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.

Также о введении очередного пакета санкций против России 24 марта намерены объявить США. По словам советника главы Белого дома Джейка Салливана, новые санкции затронут как частных лиц, так и различные структуры. Он объяснил, что они необходимы для того, что бы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения.