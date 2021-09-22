Альфа-Банк и Генпрокуратура пришли к соглашению по делу Абызова

Альфа-Банк и Генпрокуратура заключили мировое соглашение по разрешению ситуации с задолженностью компаний бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Банк направил средства на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в России, которая поддерживается властями. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу, — говорится в сообщении.

Ранее Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Абызова $22 млн, а с Альфа-Банка — $104,5 млн в пользу государства. При этом и защита экс-чиновника, и кредитная организация планировали обжаловать это решение.

Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе Генпрокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать более $126 млн. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин оценил размещённые в Альфа-Банке средства экс-министра как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.