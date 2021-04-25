Активную молодёжь будут награждать турпоездками по России

https://static.news.ru/photo/68b7f2a2-a684-11eb-ae90-96000091f725_660.jpg Алтай Фото: unsplash.com

Правительство выделит около 2 млрд рублей на отдых 230 тысяч школьников и студентов, участвующих в различных инициативах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Воспользоваться этим смогут участники конкурсов «Россия — страна возможностей», «Большая перемена», «Твой ход». Выбрать можно будет поездки выходного дня, недельные туры через специальный портал «Мирпутешествий.рф», там будут находиться предложения от партнёров, — заявил Чернышенко на совещании председателя правительства с вице-премьерами.

Он уточнил, что поощрять молодёжь, проявившую себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, льготными путёвками предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Чернышенко добавил, что частичный возврат средств за турпутёвку для них будет действовать как во время каникул, так и в высокий сезон. Он подчеркнул, что ранее подобных решений в России ещё не принималось.

Также он предложил развивать студенческий туризм, запустив пилотные проекты по проживанию летом в университетских общежитиях путешествующих студентов из других регионов страны.

Россияне стали чаще покупать теплоходные туры по рекам, спрос на такие путешествия вырос на 40–50% по сравнению с допандемийными показателями. По словам руководителя Некоммерческого партнёрства судовладельцев и туроператоров Александра Землянского, май раньше был месяцем самого низкого сезона для теплоходных круизов. Сейчас же билеты на туры расходятся очень хорошо.

Самые популярные на сегодня туры — недельное путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, а также восьмидневные круизы по Золотому кольцу. Отмечается, что на рост спроса на теплоходные круизы во многом повлияла программа кешбэков за туристические поездки по России.